Minaccia, tira sassi contro e malmena gli anziani genitori per ottenere denaro, arrestato

Episodio di violenza familiare a Cinisello Balsamo in una delle scorse serate con un uomo di 40 anni che si è recato nell'abitazione dei suoi anziani genitori in via Martiri Palestinesi con l'obiettivo di farsi consegnare del denaro.

Il figlio è entrato nell'appartamento contro la volontà dei propri genitori e, a seguito di minacce e "usando le mani", si è fatto consegnare 15 euro in contanti e se ne è andato.

Evidentemente quella cifra esigua non gli è bastata e allora ha fatto ritorno all'abitazione degli anziani qualche ora dopo pretendendo altri soldi, ma stavolta i genitori si sono chiusi in casa e hanno allertato le forze dell'ordine.

L'uomo non si è dato per vinto e dal cortile dell'abitazione ha cominciato a lanciare pietre contro una finestra tramite una fionda fino a quando non sono arrivati gli agenti della polizia di stato del commissariato di via Cilea che l'hanno arrestato.

Dai controlli che sono seguiti l'uomo è risultato essere un nullafacente già noto alle forze dell'ordine. Ora si dovrà difendere dalle accuse di maltrattamenti in famiglia e rapina.