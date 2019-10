Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Alberto da Giussano

Fermato con diverse dosi di cocaina nel cortile dei palazzi Aler, arrestato per spaccio di droga

Nella serata di lunedì 14 ottobre un uomo di 27 anni è stato sorpreso all'interno del cortile dei palazzoni Aler di via Alberto Da Giussano con addosso 20 grammi di cocaina, già suddivisi in singole dosi pronte per essere vendute sulla piazza