Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Giovanni Giolitti

Arresto per spaccio a Sant'Eusebio, scoperto "magazzino" della droga in via Giolitti

L'uomo usava come "base" un alloggio Aler in via Giolitti a Cinisello Balsamo come magazzino della droga, nello specifico cocaina e hascisc. Ma non la spacciava direttamente: lui la cedeva ai dei ragazzi del quartiere che poi la immettevano sul mercato