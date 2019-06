Escono per sedare un diverbio e scoprono in una stanza una vera piantagione di marijuana

Colpo grosso da parte della polizia di stato del commissariato di Cinisello Balsamo che nella serata di martedì 25 giugno hanno scoperto una vera e propria piantagione di marijuana in una casa della città.

La scoperta è nata quasi per caso, con l'uscita degli agenti allertati da alcuni residenti per un forte diverbio serale in una abitazione limitrofa.

All'arrivo dei poliziotti la situazione pareva tranquillissima e le due persone che stavano litigando hanno negato qualsiasi schiamazzo.

Gli agenti, insospettiti dall'atteggiamento dei due, sono entrati nell'abitazione per un ulteriore controllo fino a imbattersi in una porta chiusa a chiave.

I poliziotti sono dunque entrati e all'interno c'era una sorta di serra con una ventina di grosse piante di marijuana coltivate dentro a dei vasi.

Oltre all'erba ancora da raccogliere, la polizia ha anche trovato quella pronta per essere venduta: 70 grammi chiusa in barattoli di vetro.

Per il proprietario di casa, un uomo di 39 anni residente a Cinisello Balsamo, sono scattate le manette ai polsi e si dovrà difendere dalle accuse di coltivazione e possesso di droga con fine ultimo di spaccio.