I carabinieri seguono un uomo e scoprono uno spacciatore di droga tra i palazzi di via Friuli

I carabinieri di Cinisello Balsamo hanno compiuto un arresto per spaccio di droga tra i palazzi di via Friuli dove un pusher è stato "pizzicato" mentre cedeva delle dosi di hascisc a un cliente. I militari sono entrati in azione dopo lo scambio