Tentano di rubare un'auto in via Grandi, i carabinieri arrestano un ladro, l'altro scappa

La scorsa notte, intorno alle 4 del mattino, i carabinieri di Cinisello Balsamo hanno sventato un furto di un'automobile arrestando uno dei ladri.

E' accaduto in via Grandi quando i carabinieri hanno bloccato un cittadino moldavo di 26 anni, residente a Cinisello Balsamo mentre, con un complice che è riuscito a fuggire, stava cercando di aprire una Peugeot 307 parcheggiata lungo la carreggiata.

Il moldavo è stato bloccato e identificato dalla pattuglia che proprio in quegli istanti stava passando in zona per un'attività di controllo del territorio, mentre il complice si è dato alla macchia.

Per l'arrestato sono scattate le manette e dovrà difendersi dall'accusa di furto aggravato.