Il centro culturale fa crescere nuovi talenti artistici. Nasce il gruppo "Pertini records"

Cinisello Balsamo sempre più fucina di artisti. E' di questi giorni il lancio di una nuova canzone dal titolo "America" sulle piattaforme Spotify e YouTube da parte di due giovani cittadini Fabio Graziosi e Saverio Pisano, rispettivamente di 23 e 22 anni, che hanno dato vita al gruppo musicale "Pertini records".

Si tratta di due studenti universitari che si sono conosciuti al centro culturale il Pertini dove hanno trascorso molto tempo per preparare gli esami.

Un luogo di incontro che si è rivelato decisivo per una collaborazione in campo artistico; un anno fa hanno deciso di costituire il gruppo il cui nome è proprio un omaggio al centro culturale.

Al loro attivo hanno già due canzoni, "Goodbye" e "America" appunto, e tante idee in testa per promuovere la cultura musicale in città.

Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro col sindaco Giacomo Ghilardi, il vicesindaco con delega al marketing territoriale Giuseppe Berlino e l'assessore alla cultura Daniela Maggi (qui sotto assieme ai due artisti, ndr) a cui i due hanno raccontato la loro storia e i loro desideri.

L'assessore Maggi spiega: «Guardiamo con favore a questo protagonismo giovanile, così come ci rende orgogliosi sapere che il Pertini, luogo di incontro per eccellenza, sia anche occasione di crescita per talenti artistici»

Poi termina: «Occorre incoraggiare i giovani a inseguire i propri sogni, a mettere in gioco la loro creatività, per questo abbiamo voluto incontrali per valutare quali progetti costruire insieme per valorizzare i generi musicali e rendere sempre più attrattivo il territorio per i loro coetanei».

