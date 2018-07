Nidi Gratis a Cinisello, l'assessore Fumagalli: «Un intervento a sostegno delle famiglie»

Nidi gratis a Cinisello Balsamo anche per il prossimo anno scolastico.

L'amministrazione comunale ha aderito alla misura della Regione Lombardia che prevede l’azzeramento della quota della retta pagata dalla famiglia per i nidi pubblici o per i posti in nidi privati convenzionati con il Comune, integrando le agevolazioni tariffarie già previste dai comuni e applicate alle famiglie in base a regolamenti sull’ISEE.

Ne possono beneficiarie le famiglie con residenza in Regione Lombardia per entrambi i genitori e con ISEE uguale o inferiore a 20mila euro; genitori occupati o disoccupati e fruiscano di percorsi di politiche attive del lavoro.

A disposizione delle famiglie verrà fornito un supporto per tutti gli adempimenti amministrativi e per la registrazione al sistema informatico.

«Quella dei nidi gratis – ha commentato Maria Gabriella Fumagalli, assessore alle politiche educative e infanzia - rappresenta una misura importante nell'ambito degli interventi a sostegno della famiglia, poiché consente la frequenza dei figli nei nidi pubblici o privati convenzionati anche alle famiglie con maggiori difficoltà economiche».

L'iter si concluderà a settembre con l'autorizzazione della Regione.

Nella giornata del 10 luglio proprio l'assessore Fumagalli, assieme al sindaco Giacomo Ghilardi, aveva visitato alcuni nidi di Cinisello Balsamo, accompagnati dal dirigente, funzionario e coordinatrice pedagogica per prendere visione delle strutture, dell'organizzazione e delle proposte pedagogiche.