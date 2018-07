L'amministrazione comunale all'assemblea UCIMU con gli assessori Zonca e De Cicco

Una partecipazione che ha fatto onore all’amministrazione comunale di Cinisello Balsamo quella avvenuta nella mattinata di giovedì 12 luglio all’annuale assemblea dei soci dell’associazione costruttori macchine utensili, robot e automazione che si è svolta a Cinisello Balsamo nella sede UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE di viale Fulvio Testi.

A rappresentare il Comune di Cinisello Balsamo gli assessori all’urbanistica Enrico Zonca e al bilancio Valeria De Cicco che si sono soffermati col presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e il presidente di UCIMU Massimo Carboniero per valutare insieme i positivi risultati 2017 del mercato dei produttori di macchine utensili, con una crescita del 9,6% rispetto all'anno precedente.

Da parte sua, la nuova giunta comunale ha scelto di supportare le aziende del territorio introducendo nuove infrastrutture e servizi, quali ad esempio, la fibra ottica, la semplificazione burocratica e l’innovativo Ufficio Europa, per il quale UCIMU ha mostrato un particolare interesse per una futura collaborazione, insieme agli altri soggetti economici presenti sul territorio.

Proprio Zonca spiega: «Se la precedente giunta ha lavorato sulla fibra ottica solo dove ci sono i clienti "domestici", quelli più numerosi e facilmente attirabili dalle offerte televisive, noi lavoreremo per implementarla nelle zone industriali: le aziende hanno bisogno di queste infrastrutture, se no se ne vanno, come in molte hanno fatto già fatto».