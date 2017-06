Vasca di laminazione del Parco Nord, l'assemblea "si rompe", Milano vs hinterland

Si è tenuta martedì 27 giugno, nelle prime ore del pomeriggio, la riunione della comunità dei soci del Parco Nord (l’insieme dei sindaci dei Comuni che costituiscono l’ente Parco) per deliberare l’approvazione del progetto definitivo della vasca di laminazione nel Parco.

L'associazione Amici del Parco Nord racconta: «Il rappresentante del Comune di Milano, insensibile alla richiesta di rinviare la riunione (per dare modo al nuovo sindaco di Sesto San Giovanni, assente per ovvi motivi, di esercitare il suo diritto di giudizio e di voto) ha imposto la sua volontà».

Prosegue la narrazione: «E da solo (assieme alla Città Metropolitana: un solo sindaco, lo stesso voto che vale però l'80% della proprietà del Parco, ndr), ha imposto l’approvazione del progetto. Contro hanno votato tutti gli altri Comuni. Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano e Novate Milanese, hanno affermato con decisione il loro "no" alla vasca».

Per l'associazione «questa prova di dignità e di autonomia dei Comuni più piccoli è un grande risultato. Milano crede di esercitare il suo dominio, ma non è capace di ottenere alcun consenso. Intanto, quella che dovrebbe essere la nostra Città Metropolitana registra oggi il punto più alto di incomprensione e di contrapposizione tra la “città” da una parte e la “metropoli” dall’altra, tra il “centro” e la “periferia”».

Chiudono dall'associazione: «Non è questa la strada che ci porta lontano, non è questa la strada della Grande Milano. Che sarà grande, solo se sarà più armonica ed equilibrata, se ci sarà più rispetto del territorio, dell’ambiente e del diritto alla salute dei cittadini. Siamo ancora in tempo a cambiare: invarianza idraulica "sì", vasca "no".