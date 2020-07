L'associazione sportiva ITK Cinisello approda nell'impianto di pattinaggio di via Mozart

Il mondo dello sport cittadino da qualche tempo si è arricchito di una nuova realtà, si tratta dell'ITK Cinisello, nata lo scorso anno come associazione che pratica tutti gli stili del pattinaggio su rotelle, da una costola dell'associazione polisportiva ITK Monza.

Appena possibile gli iscritti potranno allenarsi presso la pista di pattinaggio di via Mozart, messa a loro disposizione dall'amministrazione comunale, che condivideranno con l'associazione ASA, gestore da anni dell'impianto comunale, così come previsto dal regolamento della gestione in convenzione della pista di pattinaggio.

L'assessore allo sport Daniela Maggi fa gli onori di casa: «Diamo il benvenuto nei nostri impianti ad una nuova realtà sportiva. In questo momento di ripresa delle attività mi sembra un bel segnale positivo. Sono orgogliosa abbiano scelto Cinisello Balsamo, ci sono tutte le premesse perché l'Associazione possa offrire una valida proposta ai nostri giovani cittadini e dare ottimi risultati. A testimonianza di ciò la disponibilità messa da subito in campo nell'organizzazione dei Centri estivi in collaborazione con le realtà presenti sul territorio».

Il responsabile sportivo Angelo Trovato, è un ex pattinatore professionista, oggi è allenatore fisr 3 livello, come tale ha vinto 5 titoli europei, decine di titoli italiani, partecipato a 4 campionati mondiali e a un campionato mondiale giovanile.

La sua famiglia ha una lunga tradizione nel mondo del pattinaggio: il papà Orazio Trovato è stato consigliere nazionale per 8 anni e anche stella di bronzo al merito sportivo, dal 2014 il fratello è presidente regionale FISR ( Federazione Italiana Sport Rotellistici).

L'U.S Galatea Acireale, società storica di famiglia, quest'anno ha compiuto 60 anni di attività continuativa, ha ottenuto dal CONI la stella di bronzo e d'argento al merito sportivo, gestendo dal 1978 il pattinodromo comunale di Acireale.

A Cinisello Balsamo, l'associazione organizza corsi e attività in alcune palestre scolastiche, tra queste quelle dei plessi Costa e Villa. L'associazione conta tra i suoi tesserati anche tre atleti di interesse nazionale: Alessandro e Riccardo Trovato e Bianca Furlon.