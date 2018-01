Grazie a "Formofficina" da gennaio 2018 un giovane con disabilità è diventato lavoratore

Dopo un importante periodo di tirocinio, primo avvio al lavoro per un giovane proveniente dal percorso "Formofficina", il progetto nato da un partnerariato composto da Comune di Cinisello Balsamo (promotore dell’iniziativa), Consorzio SiR (capofila), Cooperativa Arcipelago, Anffas Nord Milano e ASP Mazzini.

"Formofficina", inaugurato lo scorso aprile 2017, si configura come un percorso di formazione per l’avvicinamento all’autonomia lavorativa delle persone con disabilità.

Tra i primi inserimenti, quello di un giovane che, nell’arco di un breve tempo, ha mostrato le sue spiccate doti nell’ambito della ristorazione e in particolare nel servizio in sala. Queste sue capacità sono emerse anche nelle attività di addetto alla sala svolte all’esterno della struttura, tra cui un rinfresco organizzato nell'ambito di un convegno svoltosi presso il Teatrino Reale delle Reggia di Monza.

Nel giugno 2017 si è attivata per lui una dote inserimento Emergo, ovvero un percorso individuale mirato all’inserimento lavorativo che gli ha permesso di frequentare un tirocinio come addetto alla sala in una nota catena di fast food con sede a Monza.

Dopo sei mesi di grande impegno in sala da parte del giovane, con il supporto di una operatrice di "Formofficina" che ha ricoperto il ruolo di tutor, la società ha deciso di procedere con l’assunzione stipulando un contratto di apprendistato.

Attualmente il neoassunto svolge le sue mansioni principali presso la cucina del fast food, dove le responsabilità sono ancora maggiori rispetto alle precedenti svolte in sala.

Da gennaio 2018 il progetto "Formofficina" ha quindi il suo primo partecipante assunto in una azienda.