Lo "Spazio 20092" va all'asta pubblica, rischio sgombero per le diciotto famiglie all'interno

Lo Spazio 20092 di via Tranquillo Cremona a Cinisello Balsamo è "in vendita", o meglio sarà messo all'asta dal tribunale venerdì 29 settembre e per le 18 famiglie che attualmente si trovano all'interno, tutte senza fissa dimora, il rischio è di essere sgomberate e di finire in mezzo alla strada senza un tetto sotto cui dormire.

Lo Spazio, occupato a maggio 2015, è un ex stabilimento della OGNA Pharmaceuticals e ora il Collettivo 20092 che l'ha occupato e messo a disposizione di queste famiglie conferma: «Il 28 settembre ci sarà la prima udienza dell'asta pubblica perché questa struttura è stata messa in vendita all'asta».

All'interno dello Spazio 20092 ci si interroga sul che fare e si parte ripercorrendo i passi fatti in questi anni: «Abbiamo riaperto questo Spazio nel maggio 2015 nell'ottica di salvaguardare le famiglie bisognose di un tetto, con la speranza che l'emergenza abitativa durasse poco e che quindi le istituzioni provvedessero, ma così non è stato».

Continuano dal Collettivo 20092: «Quasi due anni e mezzo di vita in questa struttura hanno significato per noi la condivisione di esperienze, di lotte e di desiderti. Purtroppo le istituzioni si sono limitate a constatare l'esistenza di questa struttura, non fornendo valide alternative».

A tal proposito è molto interessante un recente reportage di Stefano Santangelo per "Vice", con il giornalista che è stato per un'intera giornata all'interno dello Spazio 20092, parlando con gli inquilini e condividendo con loro la quotidianità.

