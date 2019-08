Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via XXV Aprile

L'atleta Riccardo Bossi vola in Spagna ai campionati europei di pattinaggio a rotelle

Nella giornata di martedì 20 agosto l'atleta cinisellese Riccardo Bossi è stato ricevuto in Comune dal sindaco Giacomo Ghilardi che gli ha fatto il suo personale "in bocca al lupo" prima di partire per la Spagna dove si svolgeranno i campionati europei