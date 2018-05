Operazione congiunta delle forze dell'ordine, chiusura per la discoteca "Tugurio Latin Club"

L'attività della discoteca "Tugurio Latin Club" di via Tranquillo Cremona 7 a Cinisello Balsamo è sospesa. Questa la decisione delle forze dell'ordine dopo che nello scorso week-end c'è stata un'operazione notturna congiunta, organizzata da polizia locale, polizia di stato, carabinieri e con il supporto dei vigili del fuoco, all'interno del club privato.

Da tempo sotto l'occhio delle forze dell'ordine (la discoteca era già stata chiusa il 19 settembre 2017), la "retata" delle forze dell'ordine ha portato al controllo di tutti i presenti: gli inquirenti credono che, sebbene il club abbia come regolamento l'apertura solo per i soci muniti di tessera annuale, nel locale potessero entrare tutti, con tesseramento "istantaneo" dedicato ai "non soci".

Nei vari controlli fiscali operati durante la nottata, i vigili del fuoco hanno anche segnalato la mancanza di condizioni di sicurezza minime per un locale pubblico.

Il locale venne chiuso non solo a settembre 2017, ma anche ad aprile 2017 per gli stessi identici motivi (e non solo). Pare che le chiusure temporanee non siano per ore servite visto che gli stessi problemi, ogni tot mesi, tornano a galla.