Raid vandalico in piazza Gramsci, distrutta una fioriera della gioielleria Ronchi VIDEO

Un episodio di vandalismo notturno, l'ennesimo in città, che fa discutere anche per un gesto, compiuto da una baby-gang, per creare un danno e farsi quattro risate. Danno a cui però ha dovuto rimediare la proprietaria del negozio colpito, la Gioielleria Ronchi di Susanna Ronchi che ha sede nella centralissima piazza Gramsci.

I vandali, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza del negozio, sono entrati in azione alle 22.20 di mercoledì 14 febbraio. Uno della "banda" ha spinto a terra una delle due grosse fioriere del negozio che danno sulla piazza, facendola rovinosamente cadere a terra.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Naturalmente la fioriera è andata in frantumi con la terra che si è sparsa sul tappeto steso all'ingresso dell'esercizio commerciale.

Rosanna Ronchi ha scoperto l'atto vandalico la mattina seguente, all'apertura del negozio, ha fatto le foto dei danni subiti e ha controllato i video delle telecamere di videosorveglianza. Infine ha postato su Facebook il tutto.

Questo il suo sfogo: «Questo è quello che è successo ieri sera alle 22.20 in piazza Gramsci al mio negozio. Vandalismo gratuito ai danni di chi lavora e si impegna ad abbellire la propria attività e il centro storico. A voi i commenti».

Allegati