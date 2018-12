Il sindaco Ghilardi fa gli auguri ai cittadini: «Sto dando il massimo, è il mio regalo per voi»

Il tradizionale messaggio di fine anno (e di buon Natale) del sindaco Giacomo Ghilardi è arrivato come da tradizione tramite un video diffuso sul sito istituzionale e poi rimbalzato sui social network. Ecco il testo riportato integralmente:

«Carissimi cittadini, sta arrivando il Natale! E' l'evento più importante dell'anno, caratterizzato da momenti di festa e condivisione. Vi auguro possiate ritagliarvi del tempo da dedicare agli affetti familiari e alle relazioni più care, ma anche per partecipare ai diversi eventi che ci ricordano che siamo una bella comunità».

«Insieme alle associazioni e ai commercianti abbiamo voluto offrire il nostro contributo perché questo tempo possa essere vissuto con serenità, caratterizzato da momenti che possano far crescere un clima di unità, di speranza e fiducia nella nostra città. Sono state davvero tante le persone che ho incontrato in questi primi sei mesi nella veste di sindaco».

«Il mio pensiero va soprattutto a coloro che sono in difficoltà, perché possano trovare presto risposte e un sostegno concreto. Fare il sindaco è un compito impegnativo che richiede senso di responsabilità, buona volontà e tanta umiltà».

«Sarebbe presuntuoso pensare di aver sempre riscontri ai problemi di tutti. Vi assicuro che sto cercando di dare il massimo e fare del mio meglio. In questo percorso non sono solo, con me ci sono gli assessori, ma so anche di poter confidare nell'aiuto di tutti quelli che si impegnano quotidianamente per il bene della nostra città».

«Un bene tanto prezioso che non possiamo dare per scontato. Il tempo dedicato e i contributi messi a disposizione per questo sono il regalo più prezioso che possiamo fare alla nostra Cinisello Balsamo».