Tragedia sfiorata in via Pelizza da Volpedo, auto si ribalta contro il guard rail

Brutto incidente e tragedia sfiorata sabato 6 gennaio, intorno a mezzogiorno, lungo via Pelizza da Volpedo a Cinisello Balsamo.

Un'automobile Peugeot, a causa dell'alta velocità mentre stava procedendo in direzione tangenziale, ha sbandato ed è finita contro il guard rail dove ha terminato la sua corsa restando ribaltata (proprio adagiata per una parte sullo spartitraffico, con le ruote in aria.

Bruttissimo spavento per i due uomini (due stranieri trentenni) che erano sull'automobile, ma per fortuna nessun danno fisico. I due sono riusciti a uscire da soli dalle lamiere dell'autovettura e, sebbene siano accorsi sia i vigili del fuoco che un'ambulanza, assieme agli agenti della polizia locale, non hanno voluto essere portati in ospedale.