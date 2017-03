Inseguimento a Cinisello si conclude sull'Autostrada: arrestati due pregiudicati

Erano a bordo di una Jaguar X Type intestata a un prestanome, senza assicurazione e senza patente: quando hanno incrociato i carabinieri hanno tentato di scappare guadagnando l'ingresso dell'autostrada. Non ce l'hanno fatta franca: sono stati arrestati. È successo nella serata di mercoledì a Cinisello Balsamo, nei guai due pregiudicati marocchini di 37 anni.

Tutto è iniziato in via Stalingrado a Cinisello quando una pattuglia della compagnia di Sesto ha intimato l'alt all'auto con i due pregiudicati. Il conducente non lo ha rispettato anzi, ha spento i fari e ha spinto a tavoletta sull'acceleratore imboccando prima via Fulvio Testi, poi l'Autostrada in direzione Torino.

I militari dell'Arma hanno raggiunto l'automobile e con l'aiuto di altre pattuglie sono riusciti a arrestarli. Messi alle strette i fuggitivi hanno dichiarato di essere scappati perché il conducente guidava senza patente. I militari stanno indagando per capire se durante l'inseguimento hanno gettato fuori dal finestrino sostanze stupefacenti.