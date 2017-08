Pit bull arrabbiato aggredisce e tenta di azzannare un bambino: lo salvano i carabinieri

Era stato atterrato da un grosso pitbull che gli aveva strappato i pantaloni. Era immobile, impietrito dalla paura. Fortunatamente è stato salvato dai carabinieri che hanno letteralmente placcato e allontanato il cane dalla sua vittima: un bambino di dieci anni. È successo nel pomeriggio di venerdì in via Cavour a Cinisello Balsamo, hinterland milanese.

I carabinieri hanno notato la scena mentre erano a bordo di una gazzella durante un servizio di pattugliamento e sono intervenuti: hanno atterrato e allontanato il cane. Il bimbo, terrorizzato, fortunatamente non ha subito gravi ferite: solo un pantalone bucato e tanta paura. Sul posto, poi, sono arrivati i genitori e i sanitari del 118 che hanno accompagnato il piccolo al pronto soccorso del Bassini in codice verde per accertamenti.

Il cane — secondo quanto riferito dai militari del comando provinciale di Milano — era scappato al controllo del padrone e si era avventato sul piccolo. L'animale è stato affidato all'Asl e, una volta terminati gli accertamenti, sarà riaffiato al proprietario. Al momento non è scattata nessuna denuncia: saranno i genitori del bambino a decidere se procedere penalmente e querelare l'uomo per omessa custoda e malgoverno di animale.