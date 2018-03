Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via XXV Aprile, 4

Prosegue il progetto #CreativeCinisello: 200.000 euro per il commercio di vicinato

Entra nel pieno l’attuazione del progetto #CreativeCinisello, finanziato in parte da Regione Lombardia grazie al bando Sto@2020, per la valorizzazione dei negozi di prossimità e per contrastare il fenomeno dei negozi sfitti