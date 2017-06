"Servizio Civile Nazionale" e "Dote Comune", al via i bandi per trovare 35 nuovi tirocinanti

Il Comune di Cinisello Balsamo aderisce a due nuovi bandi e si mette alla ricerca di "stagisti".

In primis ha aderito al nuovo bando del "Servizio Civile Nazionale". L'ente offrirà ai 20 giovani tirocinanti la possibilità di svolgere un'esperienza di servizio di dodici mesi nelle sue strutture.

Il bando è indirizzato a giovani inoccupati e disoccupati di età compresa tra i 18 e i 28 anni ed è previsto un compenso di 433,80 euro mensili netti per 30 ore di servizio settimanal.

In secondo luogo ha aderito al nuovo bando di "Dote Comune" per selezionare 15 tirocinanti. La scadenza massima è entro e non oltre il giorno 15 giugno 2017 alle ore 13. Tutte le informazioni, la domanda di partecipazioni e i riferimenti utili sono online sul sito di Pagine Giovani del Comune di Cinisello.