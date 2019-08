Dopo la rinuncia di Anteo, al via il bando per la gestione del bar del giardino di Villa Ghirlanda

Probabilmente i frequentatori del cinema dell'aperto estivo di Cinisello Balsamo se ne saranno accorti: il bar all'interno del giardino storico di Villa Ghirlanda Silva, posizionato accanto al laghetto, è inattivo da tempo e ora il Comune vorrebbe rilanciarlo.

Come? Con una manifestazione di interesse per individuare un nuovo soggetto per la sua gestione.

Dal Comune fanno sapere che il bando scatta proprio a seguito della rinuncia di Anteo, che cura appunto anche la rassegna del cinema all'aperto nell'arena di Villa Ghirlanda Silva.

In questi mesi estivi, Anteo, che ha la concessione da 5 anni, non ha potuto garantire il servizio e gli spettatori delle proiezioni si sono ritrovati senza un comodo punto di ristoro.

Dopo aver esplorato possibili soluzioni alternative, gli uffici comunali hanno deciso di pubblicare una manifestazione di interessi per la gestione del bar che non si limiti ai soli mesi estivi e possa rilanciare questo locale che ha delle potenzialità vista la sua collocazione.

La nuova concessione potrà partire dal 1 ottobre 2019 e avrà una durata fino 31 dicembre 2020.

Il gestore avrà a disposizione i locali del bar, l’area antistante che potrà essere utilizzata per esporre tavolini e un piccolo magazzino presso la cabina di proiezione dell’arena estiva.

L’attività commerciale che potrà essere insediata riguarderà esclusivamente l’esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.

I soggetti interessati devono fare pervenire la documentazione entro le ore 12 di venerdì 13 settembre presso il Protocollo del Comune di Cinisello Balsamo (Punto in Comune, via XXV Aprile, 4).

Tutte le informazioni relative alla manifestazione sono pubblicate sul sito istituzionale alla sezione "Bandi e Avvisi".