In arrivo il nuovo bando da 100.000 euro a sostegno del commercio di vicinato

La giunta comunale di Cinisello Balsamo ha approvato un nuovo bando rivolto sia alle attività esistenti sia ai nuovi imprenditori interessati a investire sul territorio del distretto urbano del commercio.

Il bando fa parte della prima fase del progetto di Regione Lombardia denominato “Distretti del commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana” a cui ha aderito l'amministrazione comunale.

Con una dotazione finanziaria pari a 100mila euro a carico di Regione Lombardia finalizzata a sostenere i settori del commercio, dell’artigianato, della ristorazione e del terziario, il bando promuove l’apertura di nuove attività, il rilancio di attività esistenti, l’adattamento dei punti vendita alle esigenze di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori e l’adozione di nuove modalità di vendita quali quella online e consegna a domicilio.

Il contributo massimo erogabile è pari al 50% della spesa ammissibile che per ogni singola attività è di 10mila euro elevabile fino a 15mila nel caso in cui si verifichi una quota di contributo non distribuito.

Il vice sindaco Giuseppe Berlino, che detiene anche la delega al commercio e alle attività produttive, spiega: «Stiamo facendo tutto il possibile per sostenere e rilanciare le attività commerciali, oltre che intervenire con misure proprie anche partecipando a bandi».

Prosegue Berlino: «L'obiettivo è contrastare la crisi generata dalla pandemia non con una strategia di contenimento o meramente difensiva, ma cogliendo l'occasione della crisi per introdurre elementi di discontinuità e di innovazione che possano giocare a favore delle attività di prossimità, dell’attrattività commerciale e dei consumi del territorio, a partire proprio dal centro urbano e più precisamente dal DUC».

Il vice sindaco aggiunge: «Una risposta forte che serve, non solo per sostenere progetti promossi dalle attività esistenti sul territorio del distretto ma anche quelli legati a potenziali aperture, grazie a nuovi imprenditori, riconoscendo che il tessuto commerciale riesce a garantire un presidio, una vitalità sociale e a contribuire alla formazione di un’identità del città stessa».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il bando ad evidenza pubblica verrà pubblicato sul sito istituzionale.