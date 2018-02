Bando dell'Azienda Multiservizi Farmacie, si vuole assumere un lavoratore disabile

A Cinisello Balsamo è stato indetto dall'Azienda Multiservizi Farmacie (partecipata del Comune) un bando di selezione per l’assunzione di un lavoratore da destinarsi alla mansione di addetto alle pulizie riservata a candidati disabili. C'è tempo per candidarsi al bando di selezione dino al 2 marzo, entro e non oltre le ore 12.

Per potersi candidare bisogna compilare la domanda di partecipazione che l'Azienda Multiservizi Farmacie ha pubblicato sul proprio sito internet.

Il vincitore del bando firmerà un contratto di lavoro a tempo parziale (23 ore settimanali) e determinato per un periodo di 12 mesi prorogabili fino al massimo consentito dalla legge.

Nel caso in cui nessuna persona disabile partecipi al concorso, ovvero nessuna lo superi o venga dichiarata idonea, la selezione non avrà seguito.

Per tutte le caratteristiche del bando e le specifiche per partecipare alla selezione c'è una modulistica dettagliata sul sito dell'AMF.