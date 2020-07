Prende il via il bando per il nuovo mercato sperimentale del giovedì di piazza Gramsci

Al via il bando per il nuovo mercato sperimentale in piazza Gramsci. Dopo le due edizioni straordinarie legate all'emergenza sanitaria, il mercato dopo l'estate tornerà a occupare piazza Gramsci per un intero anno.

La giunta ha deciso di avviare una nuova sperimentazione visti i positivi riscontri e gli apprezzamenti sia da parte della cittadinanza che dai commercianti e ambulanti.

Il giorno dedicato sarà il giovedì, in cui non sono presenti altri mercati rionali in città.

Da poche ore è stato pubblicato il bando per la concessione di 49 posteggi per il mercato sperimentale di piazza Gramsci; 19 sono riservati al settore alimentare, di cui 1 produttore agricolo, e 30 a quello non alimentare, di cui 1 riservato alla figura del cd. “battitore”.

Il vice sindaco con delega al commercio e attività produttive Giuseppe Berlino spiega: «Una tempestiva risposta quella dell'amministrazione comunale di Cinisello Balsamo, immediatamente dopo l’emergenza Covid-19, con l'obiettivo prioritario di valorizzare il quartiere e offrire nuovi servizi».

Berlino scende nei dettagli: «Il nuovo progetto si integra con l'intenzione, più volte manifestata, di riqualificare la città e rivitalizzare il centro cittadino, innescando effetti positivi anche sotto i profili commerciali e culturali».

Poi prosegue: «Viene poi offerta un’ulteriore opportunità a quanti lavorano nell’ambito del settore dei mercati; si incentivano diverse forme di vendita, con particolare riguardo alle piccole imprese colpite così duramente in questi ultimi mesi; si accentua il pluralismo tra le diverse tipologie di attività commerciali, promuovendo il territorio e sfruttando un’area che si presta in modo particolare a questo tipo di iniziativa e che molti cittadini ricordano con nostalgia quando molti anni fa il mercato animava la Piazza Gramsci».

Le domande dovranno pervenire al Comune entro il 9 settembre, esclusivamente con modalità telematica tramite Pec alla mail: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it.

Entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando sarà pubblicata la graduatoria. Per informazioni è possibile contattare il servizio Commercio Attività Produttive-SUAP all'indirizzo di posta elettronica: commercio@comune.cinisello-balsamo.mi.it.