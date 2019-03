Con il progetto “Una società in movimento” l’ASA arriva 13ª (su 800) al bando nazionale

Nelle scorse settimane l’associazione sportiva "ASD ASA Cinisello" si è candidata per partecipare al programma “Fratelli di sport”, un bando nazionale che mira a sostenere progetti finalizzati all'integrazione attraverso lo sport, e si è classificata come tredicesima tra le ottocento candidate.

Il progetto selezionato “Una società in movimento” promuove attività sportive mirate a favorire l’integrazione culturale di bambini e ragazzi, dai 5 ai 17 anni con background migratorio.

Attraverso lo sport si vuole promuovere dinamiche genuine come la fratellanza sportiva, l'inclusione sociale e la valorizzazione delle differenze.

Coinvolti nel progetto gli studenti dell’istituto comprensivo “Balilla-Paganelli” di Cinisello Balsamo e i piccoli ospiti della comunità alloggio “Madonna dei Poveri” di Cusano Milanino, realtà maggiormente interessate dalla presenza di popolazione migrante.

La scorsa settimana si è svolta la prima tappa: al Palazzetto dello Sport Salvator Allende l’assessore allo sport Daniela Maggi e il presidente di ASA Lia Strani hanno consegnato agli studenti le magliette ideate per il progetto con la scritta “Alleniamo il nostro corpo per far crescere i nostri cuori”.

Così l'assessore Maggi: «Siamo orgogliosi di questo nuovo riconoscimento che è andato ad una associazione sportiva cittadina, segno di una qualità e professionalità nell'organizzazione e, soprattutto, di un'attenzione alla realtà locale. Il progetto punta a promuovere lo spirito di gruppo e l'aggregazione».

Risulterà molto preziosa la collaborazione del centro di medicina dello sport “Consorzio Il Sole” che si occuperà della prevenzione e del benessere psicofisico dei partecipanti attraverso visite di idoneità sportiva, incontri formativi con psicologi dello sport e percorsi sulla corretta alimentazione finanziati dal bando.

La presidentessa dell'ASA Lia Strani spiega: «Con questo bando, che si aggiunge a un altro recentemente vinto con il Gruppo CAP, ASA riesce a donare alle scuole di Cinisello oltre 300 ore di sport tra pattinaggio, nuoto, basket, ginnastica artistica e arrampicata sportiva, in pochi mesi. Un grande lavoro e una grande soddisfazione».

Infine termina; «È obiettivo dell’ASA diffondere la cultura della pratica sportiva come strumento di benessere psicofisico accessibile a tutti».