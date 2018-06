Aperto il bando per candidarsi alla posizione di rilevatore del censimento Istat 2018-2021

E' aperta la selezione per la ricerca di persone che svolgeranno la mansione, tra qualche mese, di rilevatori statistici per il censimento dell' Istat permanente della popolazione per gli anni 2018-2021.

Il Comune di Cinisello Balsamo si è già adoperato, pubblicando sul sito istituzionale tutto il materiale informativo necessario per permettere la partecipazione alla "selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi temporanei per l’espletamento delle funzioni di rilevatore statistico".

Il bando è aperto fino alle ore 12 di lunedì 25 giugno e per candidarsi bisogna compilare il modulo pubblicato online.

Tutti i requisiti necessari per potere partecipare al bando sono qui sotto:

cittadinanza italiana, di Stati membri dell’Unione Europea, cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano; età non inferiore a 18 anni; avere il godimento dei diritti civili e politici. I cittadini stranieri devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza. Essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini italiani; non avere condanne passate in giudicato o procedimenti penali in corso per i quali non sia possibile procedere con l’incarico suddetto; avere un diploma di scuola superiore secondaria o equipollente; avere padronanza scritta e parlata della lingua italiana; conoscenze informatiche di base.

Qui sotto invece trovate i compiti che spetteranno a chi diventerà rilevatore Istat: