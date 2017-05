Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Massimo Gorki

Bando di servizio civile 2017, tre progetti e 29 posti disponibili, candidature entro il 29 aprile

L'ente Parco Nord Milano ha attivato tre bandi per la selezione di giovani volontari di età tra i 18 e i 28 anni, relativi a progetti di servizio civile nazionale in Italia e all'estero. C'è tempo fino al 26 giugno (ore 14) per presentare le domande