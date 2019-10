Otto adesioni per il tavolo per la disabilità, l'assessore De Cicco: «Buona partecipazione»

«Buona la partecipazione delle associazioni al bando per la costituzione del “Tavolo per la disabilità”, sono soddisfatta per le adesioni delle realtà sociali del territorio che, ancora una volta, hanno dimostrato interesse e voglia di fare rete. Ora ci metteremo a lavorare insieme per dare vita alla "Settimana della Disabilità" prevista per fine novembre».

Questo il commento dell'assessore ai servizi sociali Valeria De Cicco a pochi giorni dalla chiusura del bando con cui il Comune di Cinisello Balsamo ha lanciato la proposta di attivare un tavolo dove tutte quelle realtà che nell'area del Nord Milano propongono esperienze di cura e inclusione per le persone della disabilità possono confrontarsi, proporre e organizzare iniziative.

"La settimana della Disabilità", in programma dal 28 novembre al 3 dicembre, sarà il primo impegno del costituendo tavolo.

Durante la settimana sono previsti numerosi eventi di sensibilizzazione.

Faranno parte del Tavolo Anffas Lombardia, l'associazione sportiva ARES, la cooperativa sociale Arcipelago, il consorzio SIR (Formofficina), l'associazione La Svolta, la cooperativa sociale Mirabilia Dei, la cooperativa Pianeta Azzurro e la cooperativa Solaris, oltre ai referenti tecnici degli uffici comunali e dell'Azienda Consortile Insieme per il Sociale.

Conclude l'assessore De Cicco: «Le associazioni che hanno aderito e manifestato il loro desiderio di collaborare sono al momento 8, nulla vieta in futuro che la rete si allarghi in caso di nuove disponibilità».