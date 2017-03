AD Barra di Nidec: «Sede da ‘zero emission’, innovazione per il risparmio energetico»

Un’area totale di 13.000 metri quadrati, 8.900 di stabilimento con un’area produttiva di 7.000 mq, 500 mq di sala prove ingegneria e R&D, 500 mq di uffici fabbrica e servizi, zero emissioni grazie a un impianto autonomo di generazione elettrica mediante microgrid ARTICS Smart Energy, impianto fotovoltaico installato di potenza 160 kW e batterie di accumulo di energia da 50 kW.

Sono, queste, solo alcune delle “features” che contraddistinguono il nuovo stabilimento di Nidec ASI a Cinisello Balsamo inaugurato il 14 marzo dal gruppo Nidec Industrial Solutions di cui diventa anche quartiere generale, infatti la sede legale di Nidec ASI si trasferisce qui da viale Sarca.

A parlare è l'amministratore delegato Giovanni Barra: «Lo stabilimento è stato ultimato nel tempo record di 7 mesi e questo va controcorrente all’interno di un mercato attualmente molto difficile, dove non è facile trovare un’azienda che investe in Italia, dunque questo continua a essere il nostro orgoglio».

La fabbrica di Cinisello Balsamo si occuperà di sviluppo e produzione di convertitori elettronici di potenza, controllo di grossi motori elettrici, conversione dell’energia elettrica e applicazioni speciali per la ricerca avanzata.

Prosegue Barra: «Abbiamo un ottimo prodotto, tecnologicamente molto avanzato, meritavamo una fabbrica moderna e luminosa, con uffici moderni e ben serviti. Qui a Cinisello Balsamo occupiamo, tra diretti e indiretti di produzione, circa 250 persone, delle circa 1.000 in Italia»

Barra ha poi espresso un sincero apprezzamento per l’amministrazione locale: «Il sindaco di Cinisello Balsamo e la giunta ci hanno supportato molto efficacemente e con generosità di tempo dimostrandosi particolarmente efficienti nelle pratiche burocratiche, come non sempre accade. E così in meno di tre mesi dalla presentazione, il progetto è stato approvato».

La scelta di Cinisello Balsamo ha anche radici storiche, dal momento che, «la sigla ASI, che sta per Ansaldo Sistemi Industriali – ha aggiunto Barra - evidenzia il legame con le nostre storiche radici, quando eravamo parte del Gruppo Ansaldo, nato nel 1853, che proprio qui aveva i suoi stabilimenti; e qui due secoli dopo siamo tornati con l’headquarters».

«Lo abbiamo fatto – ha puntualizzato l’AD - in un periodo dove altri, nello stesso settore di business, hanno chiuso o stanno chiudendo nel Milanese. Inoltre, va detto che abbiamo investito in un’area industriale abbandonata da altre aziende».

«Il perché di questo successo – ha proseguito Barra – è nella nostra significativa crescita, in particolare per i prodotti di Milano e Monfalcone, e per la disponibilità agli investimenti che ne deriva, in particolare dal Gruppo Industriale giapponese Nidec».