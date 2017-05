"Baskin? SI.Può.Fare!", comincia l'avventura per gli atleti di basket normodotati e disabili

Mercoledì 31 maggio dalle 18 alle 21, presso il parco Ariosto di Cinisello Balsamo si terrà il primo appuntamento per il progetto SI.Può.Fare per la creazione di due squadre di baskin, il basket giocato insieme da atleti normodotati e disabili.

Questa avviene perché è arrivata la vittoria nel bando di regione Lombardia "Progetti speciali finalizzati alla promozione e valorizzazione della pratica sportiva".

Il progetto, presentato da Anffas Nordmilano, capofila, e in partenariato con i Comuni di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, la cooperativa sociale Icaro 2000 e le società sportive ASD Posal Basket e ASA ASD, ha come obiettivo quello di consentire l'accesso alla pratica sportiva di una grande varietà di individui, diversi per capacità e competenze fisiche, intellettive, emotive, relazionali.

L’obiettivo finale è arrivare a giugno 2018 avendo realizzato due squadre (una a Sesto San Giovanni e una a Cinisello Balsamo) che si alleneranno ogni settimana.

Per raggiungerlo è prevista la promozione dell'attività in contesti non canonici come parchi e giardini, formare istruttori e tecnici qualificati e costruire partenariati con attività economiche che possano supportare le squadre.

Mercoledì 31 maggio dalle 18 alle 21 al campo da basket del parco Ariosto di Cinisello Balsamo, ingresso da via Ariosto, si terrà il primo degli eventi promozionali in programma: dimostrazioni, possibilità di provare il gioco e, al termine, un pezzo di pizza per tutti.

Il secondo appuntamento sarà domenica 9 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni, nell’ambito della festa di Emergency.