Cinisello Balsamo Cinisello Balsamo / Via Massimo Gorki

La Lega Nord per l'Epifania porta la Befana al reparto pediatria dell'ospedale Bassini

I "Giovani Padani della Martesana", come accade ogni anno durante il periodo natalizio, hanno fatto visita al reparto pediatrico dell’ospedale cinisellese per trascorrere qualche ora in serenità con i bambini ricoverati, alla presenza anche dei genitori e del personale sanitario