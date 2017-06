"Benvenuti in paradiso", aperitivo, cinema, inclusione sociale e disabilità in Villa Ghirlanda

A Cinisello Balsamo arriva “Benvenuti in Paradiso”, una serata a sostegno del progetto “Inclusione sociale e disabilità: percorsi di sperimentazione del budget di salute”.

L'appuntamento è per mercoledì 5 luglio, Arianteo Villa Ghirlanda (via Frova 10), alle ore 20.30.

E' un’iniziativa che coinvolge quattro Comuni del Nord Milano (Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Cormano e Bresso) che per tre anni sperimenteranno il budget di salute per la presa in carico delle persone con disabilità.

La serata fa parte del palinsesto di “Arianteo Villa Ghirlanda” di Cinisello Balsamo, la rassegna di cinema nel parco giunto quest’anno alla sua 42ª edizione.

Ad aprire la serata, un aperitivo a partire dalle 20.30 al bar Chiosco 33. A seguire, la proiezione del film “Ho amici in Paradiso” (dalle ore 21.45), opera prima del regista Fabrizio Maria Cortese, prodotto dalla “Golden Hour Films” con Rai Cinema, in associazione con l’Opera don Guanella, storico istituto ecclesiastico impegnato nell’assistenza e nella presa in carico delle persone con disabilità.

Il film è una commedia dalla trama divertente e allo stesso tempo emozionante. Ambientato all’Opera Don Guanella di Roma, vede tra i protagonisti attori professionisti come Valentina Cervi, Fabrizio Ferracane, Antonio Catania, Antonio Folletto, Enzo Salvi, Emanuela Garuccio insieme ad alcune persone con disabilità ospiti del centro, che cambieranno la vita di un commercialista poco onesto in affidamento al servizio sociale proprio al Don Guanella.

Così il regista Fabrizio Maria Cortese: «Queste persone sono protagoniste di un film vero che è la loro vita e sono protagoniste della storia perché sono vincenti. Ho scelto una commedia perché la gente può riflettere ridendo. Un modo diverso di fare cinema pensando all'inclusione».

Dalla pellicola “Ho amici in Paradiso” emerge quindi il rapporto tra disabilità e comunità, tema fondamentale del progetto avviato ad aprile 2017 dai Comuni del territorio e dalle associazioni che ha come obiettivo quello di sperimentare il budget di salute.

La sfida è importante: tramutare gli attuali costi per la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in investimenti nei progetti di vita e nell'attivazione della comunità per la loro inclusione sociale.

Emilio Rota, presidente di Anffas Lombardia aggiunge: «Conoscere i desideri delle persone con disabilità, per metterli al centro del loro progetto di vita è il punto di partenza di questo progetto. Partendo da qui, vogliamo finalmente aprire una finestra di opportunità sulla vita loro vita».

La serata di mercoledì 5 luglio non sarà quindi solo un piacevole momento di svago nell’estate dei cittadini di Cinisello Balsamo. Ma anche un modo per conoscere e sostenere il progetto “Budget di salute”, a cui sarà devoluto parte del ricavato della serata.

È infatti previsto un contributo di 12 euro per la formula aperitivo+cinema o di 6,50 euro per la sola visione del film. Per l’aperitivo è richiesta la prenotazione a budgetsalutenordmi@gmail.com.

Per prenotarsi al buffet è necessario mandare una mail a budgetsalutenordmi@gmail.com. Per info sull'evento: daniela.mezzela@gmail.com.