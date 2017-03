Armi alla polizia locale, Berlino gioisce: «Esaudite richieste di agenti e cittadini»

L'ufficialità del via all'armamento della polizia locale di Cinisello Balsamo fa esultare chi da anni si è speso per raggiungere questo storico risultato in città. Tra i partiti che si sono battuti c'è stata sicuramente la lista civica "La Tua Città" che ora gioisce di questo traguardo.

Il consigliere comunale Giuseppe Berlino spiega: «Lunedì abbiamo votato definitivamente la delibera sul regolamento per l'armamento della polizia locale cinisellese. Ormai da tempo, rimasto ultimo tra i Comuni del Nord Milano a non prevedere tale dotazione, anche a Cinisello Balsamo è caduto il muro tutto ideologico dell'amministrazione di centrosinistra, che negli anni passati non ha mai voluto prendere in considerazione le nostre richieste di dotare i nostri agenti di strumenti idonei ad operare in piena sicurezza sul nostro territorio».

Racconta Berlino: «Era un'esigenza che arrivava dagli stessi agenti, ma anche e soprattutto dai molti cittadini cinisellesi che hanno sottoscritto la raccolta firme promossa dalla nostra lista civica "La Tua Città" e da altri gruppi di opposizione».

Prosegue il consigliere: «Cittadini che da tempo lamentano una percezione della sicurezza cittadina sempre più critica, visto anche il continuo ripetersi di fenomeni delinquenziali. Con buona pace del sindaco, il gruppo Pd in aula consiliare non ha potuto sottrarsi, seppur con molti mal di pancia, a votare con noi, favorevolmente questa delibera».

Analizza Berlino: «Vi è stata tuttavia una divisione in seno alla stessa maggioranza con il voto contrario della sinistra più estrema (Sel), mentre si registra l'astensione del Movimento 5 Stelle che non ha voluto prendere una posizione decisa sulla questione».

Chiude il capogruppo: «Un preciso impegno che avevamo nel nostro programma elettorale e che seppur all'opposizione siamo riusciti a portare a compimento, nell'interesse di tutta la città».