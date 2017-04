Topi nella scuola "Parco dei Fiori", Berlino: «Si sa da mesi, abbiamo raccolto 500 firme»

Scuola "Parco dei Fiori" chiusa per allarme sanitario a Cinisello Balsamo e il consigliere comunale della lista civica "La Tua Città"" si scaglia contro l'amministrazione comunale.

A parlare è Giuseppe Berlino, che sottolinea come da già da tempo la problematica dei topi sia alla ribalta e sia già stata denunciata dalla sua parte politica: «Bambini trasferiti per tre giorni in un altro complesso scolastico per questo fatto increscioso», visto che sono stati «rinvenuti diversi escrementi, quasi certamente da ricondurre alla presenza di ratti e topi».

Spiega Berlino attaccanto il sindaco Siria Trezzi: «Presenza, da noi peraltro più volte segnalata, in quell'area verde a ridosso della struttura, già dal mese di dicembre scorso con tanto di documentazione video e fotografica. A nulla sono servite le prime 200 firme raccolte e consegnate al sindaco, per richiedere interventi di derattizzazione e pulizia».

Poi il consigliere ne ha anche per l'assessore Ivano Ruffa: «A nulla sono servite le continue interrogazioni consiliari fatte all'assessore competente Ruffa, che ha sempre minimizzato rispondendo che le deratizzazioni venivano eseguite regolarmente, (cosa mai notata nè tantomeno documentata nonostante la nostra richiesta), così come nessun risultato hanno sortito gli ordini del giorno presentati in fase di bilancio, e bocciati dalla maggioranza PD, con le quali si chiedevano più fondi per interventi radicali contro tali presenze in tutta la città, poiché problema comune a più zone e quartieri di Cinisello, così come segnalato da tanti cittadini».

Racconta Berlino: «Nonostante ciò non ci siamo arresi, abbiamo raccolto ancora ulteriori 300 firme proprio lì davanti a quella acuola, firme dei tanti genitori e cittadini preoccupati del degrado presente. Firme che, visto il colpevole immobilismo sulla vicenda, consegneremo nuovamente e pubblicamente al sindaco, al suo assessore, e alla maggioranza di centrosinistra, che in questi mesi sono stati molto più impegnati a sostenere le riforme referendarie renziane, a dividersi in congressi e primarie del Pd o a darsi battaglia per la futura candidatura a sindaco del 2018, anziché preoccuparsi di governare e risolvere i tanti problemi della nostra città».

La chiusura è dedicata al sindaco: «Trezzi ora basta! Occupati della tua città, cerca di meritarti la fiducia dei cittadini che nel 2013 ti hanno consegnato la guida di Cinisello Balsamo».