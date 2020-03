Coronavirus, il vice sindaco Berlino replica al PD: «Proposte a effetto non sostenibili»

La risposta della giunta alle proposte portate avanti in consiglio comunale da PD e "Cinisello Balsamo Civica" in merito all'emergenza Coronavirus arriva dal vice sindaco Giuseppe Berlino che prima fa un'analisi a tutto tondo: «Penso che, la politica, in un momento così difficile e delicato per il Paese, con ulteriori 1.280 casi di persone positive oggi (lunedì 9 marzo per chi legge, ndr) in Lombardia di cui 1 a Cinisello (4 in totale), dovrebbe mettere da parte le divisioni e le distinzioni, e fare in modo che si remi all'unisono per il bene di tutti».

Poi arriva la replica al PD: «Mi spiace constatare però che qualcuno, nella sinistra cinisellese, si senta più genio di altri e faccia fatica a comprenderlo. Tentare di prendersi un po di visibilità con proposte a effetto ed estemporanee, di sostegni economici a più categorie, non applicabili poiché economicamente non sostenibili, visto anche i debiti fuori bilancio ereditati, rende ancora più evidente la loro scorrettezza e la non reale volontà di collaborazione».

Berlino prosegue: «Stiamo mettendo in atto tutte le azioni possibili che ci sono consentite, sia dalle normative che dai mezzi a nostra disposizione».

Poi termina: «La tutela dei cittadini è, e resta, una nostra priorità e continueremo a farlo senza risparmiarci. Questo servizio di sostegno agli anziani soli in città (il riferimento è "A un passo da te", messo in campo da Comune, CRI e Protezione Civile e dedicato agli over65 soli in casa) ne è una dimostrazione».