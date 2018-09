Entra in chiesa durante la messa, bestemmia e minaccia i fedeli con un coltello: denunciato

È entrato in chiesa con un coltello tra le mani, ha urlato e lo ha puntato contro i presenti. Quindi, non contento, è fuggito e ha ripetuto la scena praticamente identica in un negozio vicino.

Protagonista del blitz, avvenuto domenica in piazza Sacra Famiglia a Cinisello Balsamo, è stato un uomo di cinquantuno anni - italiano e incensurato - che è poi stato denunciato dalla polizia.

Minacce e bestemmie in chiesa

L'allarme è scattato in mattinata, quando il 51enne - stando a quanto riferito dalla Questura - è entrato in chiesa durante la messa domenicale e ha iniziato a bestemmiare e minacciare i fedeli impugnando un coltello a serramanico. L'uomo è stato trovato dagli agenti delle Volanti ancora in piazza ma nei pressi di un negozio, dal quale era appena uscito dopo aver puntato l'arma contro la titolare.

I poliziotti, dopo una veloce "trattativa", sono riusciti a convincerlo a posare il coltello e lo hanno fermato. Il 51enne - che è da tempo in cura nel reparto di psichiatria del Bassini - è stato denunciato per minacce aggravate e porto abusivo di armi ed è poi stato riaccompagnato in ospedale.