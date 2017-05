In Villa Forno il BiblioHackDay della Bicocca: la biblioteca intelligente 4.0 che crea le app

Giovedì 11 maggio a Cinisello Balsamo è in programma il "Bibliohackday 2017", una gara a team organizzata dall’università di Milano-Bicocca in cui creare nuove app, giochi, installazioni interattive per rendere sempre migliori le biblioteche e i luoghi di cultura.

Un’occasione speciale per chiunque voglia cimentarsi in una gara di sviluppo di applicazioni per la cultura.

“BiblioHackDay2017-Library 4.0: la biblioteca intelligente”, in programma a Villa Breme Forno di Cinisello Balsamo (in via Martinelli 23), è organizzato dal dipartimento di informatica, sistemistica e comunicazione e dalla biblioteca d'ateneo, in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo e il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest.

Durante la giornata, le squadre al lavoro (formate sul posto e composte da sviluppatori, archivisti, bibliotecari, esperti di beni culturali o semplici “creativi”) cercheranno sulla base dei dati e materiali forniti da varie istituzioni o ditte specializzate di creare applicazioni innovative.

Appuntamento, dunque, non solo per gli appassionati di software, ma anche per chi è totalmente a digiuno di informatica e semplicemente ha idee creative e fantasiose da proporre per innovare le biblioteche e i luoghi di cultura.

La giornata si chiuderà con la presentazione dei progetti e la premiazione delle idee migliori. Si tratta della quarta edizione dell’evento, che è nato nel 2014 nell’ambito di una serie di iniziative tese a consolidare il rapporto tra università e territorio.

Proprio da un progetto presentato al "Bibliohackday 2014" è stata poi sviluppata UniMib Library, l’app per Android che permette di consultare da smartphone il catalogo della Biblioteca di Milano-Bicocca.

Andrea Catania, assessore alle politiche culturali di Cinisello Balsamo spiega: «Il Bibliohackday vuole indirizzare la creatività dei partecipanti verso l’ambito culturale, alla ricerca di proposte innovative per le biblioteche, viste non solo come luoghi in cui si conservano libri, ma nel loro aspetto di luoghi in cui si promuove la cultura».

Chiude l'assessore: «E' un'iniziativa che rappresenta un altro esempio positivo di ricaduta sul territorio dell’accordo sulla biblioteca digitale siglato da Comune, università e Consorzio Bibliotecario».

Sempre nell’ambito dell’accordo, tra le varie iniziative, rientrano la rassegna di appuntamenti Culturali "CuriosaMente, l’offerta di aule studio presso Villa Forno e la possibilità di accedere al patrimonio digitale dell’Università per i cittadini cinisellesi.