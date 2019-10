ll 12 ottobre c'è la biciclettata "Bike4Future", uno stimolo a muoversi in modo sostenibile

"UP - Unione Popolare", Fiab Cinisello Balsamo, Girainbici e Ciclofficina Contromano di Cusano Milanino organizzano un giro in bici per la città di Cinisello Balsamo nella giornata di sabato 12 ottobre.

La biciclettata partirà alle ore 15:30 in via Cilea (area mercato nel rione Sant'Eusebio) a Cinisello Balsamo per intraprendere un giro in città che prende il nome di "Bike4Future" che strizza l'occhio a "Fridays4Future".

Così "Up - Unione Popolare" sull'evento: «Siamo convinti che l’uso quotidiano della bicicletta come mezzo di trasporto ecosostenibile possa rientrare nelle nostre abitudini. Affinché ciò possa accadere è necessario che le città non siano più pensate solo a misura di auto ma anche a misura di uomo e di bici attraverso la realizzazione di una rete razionale di piste ciclabili o ciclo pedonali».

Proseguono gli organizzatori: «Invitiamo alla pedalata tutti i cittadini che credono che gli spostamenti in bici siano convenienti sotto il profilo ecologico, economico, energetico e sociale, ponendo grande attenzione nei riguardi dell'ambiente e del bilancio familiare, spostandosi senza produrre CO2 e salvaguardando al tempo stesso il proprio benessere fisico».