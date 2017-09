"Vuoi la pace? Pedala! 2017", domenica 1 ottobre dal Pertini fino a piazza Duomo

Domenica 1 ottobre torna “Vuoi La pace? Pedala!”, la biciclettata per la pace promossa dal "Coordinamento La Pace in Comune" e dalle ACLI Milanesi, con il patrocinio del Comune di Milano, in collaborazione con Caritas Ambrosiana, Cisl Milano, Fiab Legambiente Lombardia.

L'edizione 2017, che è l'ottava, sarà dedicata al tema dell’Europa e del ruolo rispetto alla gestione delle migrazioni e delle politiche di accoglienza e sviluppo.

Anche il Comune di Cinisello Balsamo aderisce all’iniziativa con la partecipazione dell’assessore alla cooperazione internazionale e politiche di integrazione Patrizia Bartolomeo.

Il ritrovo sarà davanti al centro culturale Il Pertini, in piazza Confalonieri 3 alle ore 9.45, per poi salire in sella alla bicicletta alla volta di piazza del Duomo.

La manifestazione prevede sette percorsi che attraverseranno 80 comuni delle province di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia con arrivo in piazza Duomo a Milano, tra le 12 e le 13 per un evento finale.

Ogni percorso è associato a un colore che richiama la bandiera della pace: rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, blu e viola.

Dopo l’attenzione ai temi della povertà, dell’efficienza energetica e del diritto al cibo e della sostenibilità, al centro della manifestazione di quest’anno le migrazioni e la sfida europea per l’accoglienza.

La manifestazione sarà inoltre l’occasione per sensibilizzare i partecipanti alle tematiche della pace, del bene comune, della sostenibilità e dei diritti umani.

Gli organizzatori della biciclettata spiegano che è «un impegno a sostegno della costruzione di un modello economico e sociale che unisce gestione efficiente delle risorse naturali, coesione sociale e tutela ambientale come risposta all’attuale crisi del sistema in cui viviamo».