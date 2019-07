Bocciato il "Bike to Shop" proposto da PD e "Cinisello Civica", è polemica con la giunta

Nella serata di giovedì 4 luglio in consiglio comunale si è discusso di un ordine del giorno presentato dal Partito Democratico e dalla lista civica "Cinisello Balsamo Civica" che aveva l'intento di presentare una proposta per introdurre in via sperimentale a Cinisello Balsamo il progetto "Bike-to-Shop".

L’obiettivo del progetto è quello di incentivare i cittadini di Cinisello Balsamo all’uso delle due ruote per fare shopping, coinvolgendo i negozi di vicinato che applicherebbero degli sconti per chi arriva usando la bicicletta.

L’ordine del giorno è stato bocciato però dalla maggioranza di centrodestra e subito si sono sollevate delle polemiche dai promotori dell'ordine del giorno.

Il capogruppo del PD Andrea Catania ha commentato: «La maggioranza di destra ha bocciato l'ordine del giorno con le più svariate motivazioni (chi ha detto che era una favore alla FIAB, chi perché è contro le nuove ciclabili, chi perché “è ancora troppo presto” e andare in bici è pericoloso)».

Da queste motiviazione, prosegue Catania, «emerge chiaramente come a questa giunta la mobilità dolce non interessi e ci sia invece la convinzione che il commercio e la vitalità della città passino dal favorire e aumentare il traffico automobilistico».

Termina il capogruppo: «E' una visione vecchia e pericolosa che contrasteremo in ogni sede. La mobilità della nostra città va migliorata, ma certamente non tornando al passato».

Un tornare al passato che potrebbe essere una strada anche per via XXV Aprile e la sua "ciclabile della discordia". Si mormora infatti che, una volta arrivati i finanziamenti per costruirla, il Comune potrebbe decidere di toglierla del tutto nel nome di una "non convivenza pacifica" tra automobilisti, pedoni, commercianti e due ruote.