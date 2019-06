Farmacie Comunali, bilancio 2018 chiuso con grandi risultati, Agliardi nuovo amministratore

Con un fatturato finale di 13,6 milioni di euro l'Azienda Multiservizi Farmacie, azienda partecipata del Comune di Cinisello Balsamo, ha chiuso il bilancio 2018 facendo registrare un importante risultato in termini di volume d’affari e utile netto che, per l’anno appena trascorso, è stato di 541.000 euro.

In crescita anche il MOL (993.000 euro), il canone concessorio riconosciuto al Comune per il godimento delle licenze delle farmacie e le erogazioni liberali, espressione diretta del supporto alle attività di welfare che l’azienda sostiene sul territorio.

Il Comune di Cinisello Balsamo ha nominato Carlo Mauro Agliardi come amministratore unico dell’Azienda Multiservizi Farmacie dopo attuazione ed espletamento del bando di selezione indetto a seguito della scadenza del precedente amministratore.

La designazione è stata resa esecutiva dopo attenta e puntuale procedura comparativa da parte della commissione tecnica rispetto alla domanda di partecipazione di dodici candidati.

Carlo Mauro Agliardi, con un passato da dirigente medico presso l’ospedale Bassini, ha una lunga e consolidata esperienza di governance in numerosi consigli di amministrazione, sia in ambito ospedaliero pubblico, che presso fondazioni IRCCS pubblici (istituti di ricerca e cura a carattere scientifico), quali il San Matteo di Pavia, il Ca’ Granda e il Besta di Milano, oltre alla gestione immobiliare in Fondazione Patrimonio e Sviluppo Ca’ Granda. Ha anche ricoperto la carica di direttore sociale dell’ASL MI 2 di Melegnano.

Il sindaco Giacomo Ghilardi ha ringraziato l’amministratore uscente, Lino Lacagnina, a conclusione del lavoro svolto durante il suo mandato e per i risultati conseguiti e ha salutato il nuovo amministratore Carlo Mauro Agliardi formulando i migliori auguri.

Così Ghilardi: «Il nuovo amministratore è per esperienza e competenza persona adatta a ricoprire il ruolo, potrà sicuramente far crescere ulteriormente l'azienda, consolidando l'immagine di un servizio di prossimità, andando incontro alle nuove sfide che richiedono servizi estremamente qualificati e diversificati a vantaggio della salute e del benessere di nostri cittadini».

Carlo Mauro Agliardi, nuovo amministratore unico di AMF, così commenta la sua nomina: «Nel ringraziare il signor sindaco della nomina ricevuta, consapevole della responsabilità attribuitami, dichiaro il mio impegno nel consolidare i già ottimi risultati raggiunti in questi anni dall’azienda AMF».

E prosegue: «Il consolidamento delle procedure e dei processi organizzativi saranno orientati al potenziamento dell’efficienza organizzativa ed operativa in essere, ma anche mirati alla ricerca di nuove opportunità sotto l’aspetto economico-finanziario, cercando di dimostrare e sconfessare quel retorico teorema adottato dai più secondo il quale tutto quel che è “pubblico”, tutto quel che è “pubblica amministrazione” è sinonimo di opacità e negatività , mentre solo quel che è privato riluce ed è “splendido–splendente". Ai posteri futura sentenza».