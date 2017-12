Bilancio approvato entro il 31/12, ecco tutte le cifre, Ghezzi: «Si riduce la pressione fiscale»

Iter breve di approvazione per il documento finanziario del Comune di Cinisello Balsamo. Il bilancio previsionale 2018 e pluriennale 2018-2020 è stato approvato mercoledì 20 dicembre 2018, dal consiglio comunale con 4 sedute.

Il vice sindaco e assessore al bilancio Luca Ghezzi spiega: «Grazie a questa approvazione lampo, prima del 31 dicembre, scatteranno delle premialità per il nostro Comune che ci permetteranno di alleggerire alcuni vincoli di spesa».

Ecco le cifre del bilancio: 101,4 milioni di euro di entrate e spese per il 2018, per il 2019 la cifra scende a 91,6 milioni euro, per arrivare a 111,4 milioni di euro nel 2020.

Prosegue Ghezzi: «Ancora una volta ci siamo dati come obiettivo il contenimento della spesa corrente senza effettuare tagli ai servizi e garantendo qualità. La novità di questo bilancio sarà la riduzione della pressione fiscale».

Dall'amministrazione comunale aggiungono che anche quest'anno c'è stata una riduzione della Tari pari all'1% che si aggiunge all'oltre 1,3 milioni di euro di risparmi riferiti al biennio precedente. Dall'altra parte l'addizionale comunale scende di mezzo punto e torna al 7 per mille. I redditi fino a 15 mila euro saranno esenti dal pagamento dell’Irpef (oltre 19 mila cittadini).

Anche l’Imu non è stata modificata e le tariffe dei servizi a domanda individuale non sono aumentati. Si proseguirà con l'attività di controllo sull'elusione fiscale: nel triennio 2014-2016 sono stati recuperati dagli accertamenti tributari circa 2,7 milioni di euro e si stima di recuperare circa 3,6 milioni di euro nel triennio 2018-2020.

Il sindaco Siria Trezzi aggiunge: «Il confronto in aula è stato positivo e ha prevalso il senso di responsabilità. Tra gli ordini del giorno presentati, sono stati accolti quelli che proponevano la realizzazione di nuove casette dell'acqua da collocare nei quartieri di Balsamo e Borgomisto entro il triennio (MoVimento 5 Stelle) e l’organizzazione in collaborazione con la Consulta dello Sport di corsi di formazione base e di aggiornamento sull’utilizzo dei defibrillatori (Pdl-Lista Cittadini Insieme)».

Chiude il sindaco: «Abbiamo, inoltre, condiviso la necessità di dotare il nostro Comune di un piano per il trasporto pubblico locale anche in relazione all'arrivo della M1 e futura M5 (lista civica La Tua Città)».