Già tre multe alle auto col Targa System e 8 violazioni contro l'ordinanza anti-degrado

Tre sanzioni emesse sulla circolazione, otto violazioni contro l'ordinanza sul degrado e due denunce a cittadini. E' questo il bilancio degli ultimi controlli della polizia locale a Cinisello Balsamo.

Sulle auto delle pattuglie è stato collocato il dispositivo Targa System, che ha permesso in modo rapido e agile l'accertamento di circa 1.500 targhe di veicoli. Tre le sanzioni emesse nei confronti di altrettanti veicoli non in regola: uno privo di copertura assicurativa, l'altro con revisione scaduta, l'ultima sanzione nei confronti di un conducente privo di patente di guida con fermo del veicolo per 3 mesi.

I controlli delle pattuglie hanno portato alla contestazione di 8 violazioni all'ordinanza contro il degrado che impone il divieto di consumare bevande nei contenitori di vetro. Di particolare rilevanza le 4 violazioni contestate sotto i portici di via Libertà, all'altezza del civico 68 e le 3 sanzioni scattate in vicolo Stretto.

Un cittadino italiano è stato denunciato per il reato commesso in piazza Gramsci di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di due agenti.

A carico di un secondo cittadino cinisellese è stata contestata un'altra violazione per ubriachezza molesta in via IV Novembre.