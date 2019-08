"Porte Aperte" in municipio promosso a pieni voti, Ghilardi: «Lo rilancio con nuove iniziative»

Il sindaco di Cinisello Balsamo torna a rivolgersi ai propri concittadini per parlare dell'iniziativa, lanciata l'anno scorso, "Porte Aperte" in municipio, per raccontare quanto fatto in questo primo anno di iniziativa e per rilanciare il progetto preannunciando delle novità in vista da settembre.

Qui sotto riportiamo integralmente il messaggio del primo cittadino ai cinisellesi:

«Cari amici, cari concittadini. Il progetto “Porte Aperte” in municipio in questo primo anno è stato un successo. Ho voluto fin dal primo giorno spalancare le porte del municipio affinché il Comune tornasse, dopo tanti anni, a essere la casa dei cittadini».

«Ascolto, incontro e dialogo! Le mie regole e il mio principio cardine! Abbiamo organizzato visite guidate a Palazzo Confalonieri, abbiamo invitato gli alunni delle scuole del territorio a sedersi sui banchi del consiglio e in ufficio dal sindaco, abbiamo organizzato giornate su legalità e trasparenza insieme ai ragazzi cinisellesi».

«In tanti siete venuti a trovarmi per un bisogno, un consiglio o semplicemente quattro chiacchiere».

«Quest’anno vorrei rilanciare il progetto "Porte Aperte" con nuove iniziative. Ne ho già qualcuna in mente che vi svelerò prossimamente. A voi viene in mente qualcosa? Idee? Suggerimenti?».