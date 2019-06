La semplificazione della burocrazia passa dalla "blockchain", si parte dai "Nidi Gratis"

Il Comune di Cinisello Balsamo introduce la tecnologia "blockchain" per semplificare le procedure a favore dei cittadini, ridurre i tempi di processo e i documenti che i cittadini devono produrre per fare una serie di richieste.

Si parte con l’iscrizione alla misura regionale "Nidi Gratis", a cui anche quest'anno il Comune di Cinisello Balsamo ha aderito.

I genitori che vorranno presentare la domanda per accedere a questa agevolazione, non dovranno più presentare una serie di documenti cartacei, ma l’iscrizione si farà online.

Attraverso una procedura automatica di controllo totalmente crittografata, l’applicazione farà le opportune interrogazioni alle diverse banche dati e l’esito della richiesta sarà praticamente immediato, senza doversi recare agli sportelli o produrre documenti cartacei.

L'assessore alla semplificazione Enrico Zonca spiega: «Si tratta di un progetto sperimentale, sviluppato in collaborazione con Regione Lombardia che permette di vedere il Comune di Cinisello Balsamo come primo ente della Lombardia a sfruttare il blockchain per automatizzare le procedure e semplificare la fase dei controlli, con notevoli risparmi di tempo e denaro per tutti».

L'assessore all'infanzia e alle politiche educative Maria Gabriella Fumagalli aggiunge: «Un grande passo avanti per l’amministrazione comunale è l’essere capofila di questa sperimentazione. Ritengo sia uno strumento utile per ridurre i tempi della burocrazia per le nostre famiglie che accederanno alla misura regionale "Nidi Gratis"».

Infine termina: «Sono certa che tale servizio potrà in futuro essere speso ad altri ambiti nell’ottica della semplificazione che va sempre più incontro alle esigenze del cittadino».