Ripulita dal degrado e dall'abbandono l'area degli ex orti vicino al Parco della Pace

Nei giorni scorsi a Cinisello Balsamo è stata risistemata e ripulita l'area degli ex orti in prossimità del Parco della Pace in via Guardi.

I tecnici del settore ecologia del Comune cinisellese e gli operatori della Nord Milano Ambiente, con il supporto della protezione civile e della ditta incaricata, sono intervenuti per restituire alla cittadinanza un'area acquisita dall'amministrazione comunale che è parte integrante del parco.

L'assessore competente Ivano Ruffa spiega: «Tutta l'area verrà pulita e restituita alla cittadinanza come parte integrante del parco. Dopo l'acquisizione avvenuta l'anno scorso, ora riqualifichiamo anche questa zona. Un altro impegno mantenuto dalla nostra amministrazione».