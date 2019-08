Task-force contro il degrado, bonificato il parcheggio di via Martinelli a Balsamo

Azione decisa contro il contrasto al degrado a Cinisello Balsamo nei giorni scorsi con una task-force impegnata a bonificare il parcheggio di via Martinelli a Balsamo.

A eseguire l'intervento, sotto l'occhio vigile del sindaco Giacomo Ghilardi e del vice sindaco Giuseppe Berlino, sono stati gli uomini della polizia locale, i volontari della Protezione Civile e operatori della Nord Milano Ambiente.

Così il sindaco Ghilardi: «Pulizia, ordine e tanta lotta al degrado. Avanti tutta».

Giuseppe Berlino scende nel dettaglio dell'intervento: «Una risposta incisiva contro il degrado cittadino dopo svariati anni di abbandono, tolleranza e incuria dove, nonostante le tante segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini, chi aveva amministrato in precedenza non si era mai posto alcun problema»

Prosegue Berlino: «Abbiamo dato vita in questi ultimi giorni, in alcune aree verdi centrali della città, a interventi di pulizia e di sfalcio totale di alcune siepi cresciute a dismisura che nascondevano spazi utilizzati in alcuni casi (via Monte Grappa angolo Corridoni) come deposito e ricettacolo di rifiuti d'ogni genere e in altri casi come nel parcheggio di via Martinelli (zona Villa Forno), come giaciglio per rom e senzatetto tra degrado e sporcizia assoluta».

Il vice sindaco incalza: «Abbiamo finalmente restituito dignità e pulizia a questi luoghi, e non ci fermeremo qui, tanto altro ancora c'è da fare in città».

Berlino termina: «È stato un importante gioco di squadra che ha visto la collaborazione tra amministrazione comunale, la preziosa azione della Protezione Civile di Cinisello Balsamo, la polizia locale e la Nord Milano Ambiente. Un sentito ringraziamento a tutti da parte nostra».