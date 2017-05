36 borse di studio in palio per gli studenti più meritevoli della città, ecco come partecipare

Assegni di studio per studenti meritevoli, al via il concorso per l’anno scolastico 2015/2016.

L’amministrazione comunale, con il contributo del Comitato Soci Coop Lombardia, di Sala Assicurazioni e di un benefattore cittadino, mette a disposizione 36 borse di studio per gli studenti più meritevoli delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti a Cinisello Balsamo, per un valore complessivo di oltre 16.000 euro.

In particolare sono 17 gli assegni studio, del valore di 400 euro ciascuno, riservati agli alunni della scuola secondaria di primo grado: tra questi, 4 donati da Sala Assicurazioni, 2 dal benefattore Mario Lavizzari di Cinisello Balsamo e uno dal Comitato Soci Coop Lombardia.

Mentre, sono ben 19 gli assegni (del valore di 500 euro ciascuno) messi a disposizione per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado: due donati dal benefattore cittadino Mario Lavizzari, uno dal Comitato Soci Coop Lombardia e 16 dall’amministrazione comunale (con riserva del 10% per gli studenti lavoratori).

Per l’assegnazione dei contributi si terrà conto del merito (in base alla media aritmetica delle votazioni scolastiche) e del valore ISEE familiare in corso di validità. Inoltre non potranno partecipare al concorso gli studenti che abbiano vinto consecutivamente negli ultimi due anni scolastici l’assegno di studio comunale.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12 del 30 giugno 2017 secondo le modalità previste nel bando di concorso disponibile, insieme alla domanda di partecipazione, allo Sportello Servizi Educativi di vicolo del Gallo, 10, allo Sportello Polifunzionale di via XXV Aprile, e sul sito internet del Comune. Per maggiori informazioni contattare l'Ufficio Scuola: 02/66023369-366.